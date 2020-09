13-letni Omar Farouq został skazany przez szariacki sąd religijny w Nigerii na 10 lat więzienia. Został uznany za winnego używania wulgarnego języka w stosunku do Allaha podczas kłótni z kolegą. Postanowienie sądu zostało potępione przez UNICEF.

"Niezależnie od tego, co zrobił, nie można go traktować jako w pełni odpowiedzialnego ze względu na jego wiek. Nie powinien być narażony na utratę młodości ani napiętnowany do końca życia" - napisał Cywiński w liście skierowanym do prezydenta Nigerii.

Zaproponował, że jeżeli okaże się, że kara 10 lat jest konieczna, a prezydent nie jest w stanie jej zmienić, to zbierze się 120 dorosłych wolontariuszy z całego świata. Każdy z nich miałby spędzić miesiąc w nigeryjskim więzieniu w zamian za wolność chłopca. Wśród nich miałby znaleźć się także Cywiński.