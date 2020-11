"Jest siedmiu zabitych, w tym pięciu Amerykanów, Francuz i Czech", wszyscy to członkowie wielonarodowych sił odpowiedzialnych za monitorowanie pokoju między Izraelem a Egiptem - przekazało agencji AFP izraelskie źródło.

Ze swojej strony armia izraelska zaoferowała pomoc elitarnej jednostki w ratowaniu rannych na miejscu – powiedział AFP jej rzecznik Jonathan Conricus, nie podając szczegółów. Nie jest jasne, ile osób odniosło obrażenia.

Aktywnie badamy incydent z udziałem jednego z naszych śmigłowców - powiedział znajdujący się w stolicy Egiptu, Kairze, starszy rangą przedstawiciel sił MFO Brad Lynch, również nie ujawniając szczegółów.

Zadaniem wielonarodowych sił obserwacyjnych (Multinational Force and Observers - MFO) jest nadzorowanie realizacji egipsko-izraelskiego układu pokojowego z 1979 roku. Aneksy do tego traktatu przewidują demilitaryzację Synaju, gdzie MFO są rozmieszczone od początku lat 80. XX w., co gwarantuje porozumienie - pisze AFP.

Obecnie MFO liczą nieco ponad 1100 żołnierzy różnych narodowości, rozmieszczonych na półwyspie Synaj, gdzie obecnie działają różne grupy zbrojne, w tym lokalny oddział organizacji dżihadystycznej Państwo Islamskie (IS).