Winą za pogorszenie stosunków dwustronnych Putin całkowicie obarczył kraje zachodnie. Oskarżył Zachód o to, że nie dotrzymał obietnic dotyczących nierozszerzania NATO na wschód. Wskazał na wycofanie się Stanów Zjednoczonych ze wspólnych porozumień z Rosją, m.in. z układu INF i traktatu o otwartych przestworzach. Co mamy robić w tej sprawie? - pytał.

Jesteśmy otwarci na rozmowy, ale nikt nie chce z nami rozmawiać - przekonywał. Reagując na pytanie dziennikarza BBC, czy władze rosyjskie uważają, że w kwestii pogorszenia relacji z Zachodem zachowują się bez zarzutu, oznajmił: W porównaniu z wami - tak.

Wybory parlamentarne w Rosji. Putin: Przygotowujemy się na próby ingerencji

Mówiąc o wyborach do niższej izby parlamentu Rosji, Dumy Państwowej, zaplanowanych na rok 2021, Putin wyraził przekonanie, że dojdzie do prób ingerencji. Będą próbowali ingerować, cały czas to robią - powiedział.

Nie sprecyzował, jakie siły ma na myśli. Zapewnił jednak, że Rosja przygotowuje się na takie próby ingerencji.

Jak dodał Putin, przeciwdziałanie takim próbom będzie skuteczne tylko wtedy, gdy większość obywateli Rosji będzie zdawać sobie sprawę, że jest to ingerencja i że trzeba jej przeciwdziałać. Wskazał, że z tego powodu sprawą "nadzwyczaj ważną" jest nastawienie blogerów w internecie i mediów.

Prezydent zapewnił przy tym, że Rosja jest otwarta dla obserwatorów międzynarodowych.