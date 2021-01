Rozgrywka miała wyrównany przebieg i na rozstrzygnięcie trzeba było czekać do podliczenia głosów oddanych także drogą korespondencyjną. Urzędujący senator Perdue nie zdołał zapewnić sobie poparcia większości elektoratu w Georgii.

Reklama

Ossoff, były dziennikarz, uzyskał według agencji Associated Press, po podliczeniu 98 proc. głosów z okręgów wyborczych, przewagę nad rywalem w stosunku 50,3:49,7 proc. Ogłosił się zwycięzcą już w środę rano. Wezwał Senat do podjęcia działań w celu „pokonania wirusa i przyspieszenia ekonomicznej pomocy mieszkańcom naszego stanu i wszystkim Amerykanom”. Za inne priorytety swej działalności w Waszyngtonie uznał opiekę zdrowotną, infrastrukturę i równe prawa.

33-letni ustawodawca podziękował wyborcom z Georgii za zaufanie, jakim go obdarzyli. Będzie obecnie najmłodszym senatorem na Kapitolu.

Zwycięstwo Warnocka w Georgii

Wcześniej AP oraz telewizje CNN, Fox News i NBC ogłosiły zwycięstwo demokraty Raphaela Warnocka nad walczącą o reelekcję Republikanką Kelly Loeffler. Warnock będzie pierwszym afroamerykańskim senatorem ze stanu Georgia. Jest on pastorem baptystów, przez ostatnie 15 lat pełnił posługę w kościele w Atlancie, w którym wcześniej nauczał Martin Luther King. "Wyborcy w Georgii wystąpili wczoraj z donośnym przekazem: chcą działań w obliczu kryzysów, z którymi mamy do czynienia i chcą ich teraz. (…) Od dawna mówiłem, że uchwalona w grudniu ponadpartyjna ustawa o pomocy wobec pandemii COVID-19 była tylko zaliczką. Potrzebujemy pilnych dalszych działań" – podkreślił w środowym oświadczeniu, prezydent-elekt Joe Biden gratulując Ossoffowi i Warnockowi.

Demokraci przejmują kontrolę nad Senatem

Wraz z anonsowanym zwycięstwem w drugiej turze wyborów obydwu Demokratów ich parta zrówna się z Republikanami pod względem liczby mandatów w Senacie w stosunku 50:50. Ponieważ jednak w przypadku remisowego głosowania, zgodnie amerykańskim prawem, rozstrzyga je wiceprezydent, którym będzie Demokratka Kamala Harris, partia Bidena przejmie kontrolę nad wyższą Izbą Kongresu. Wcześniej Demokraci zapewnili sobie w listopadowym głosowaniu kontrolę nad Izbą Reprezentantów.

"Demokraci będą mieli kontrolę nad Kapitolem i Białym Domem przez co najmniej pierwsze dwa lata kadencji prezydenta elekta Joe Bidena. Biden może realizować szerszy program w takich kwestiach, jak pomoc wobec pandemii koronawirusa, opieka zdrowotna i infrastruktura. Jego kandydatom na pozycje w gabinecie i w sądach łatwiej też będzie znaleźć poparcie Senatu" – podkreśla CNBC.

Dotychczasowy przywódca mniejszości demokratycznej w Senacie, Chuck Schumer nalegał w środę na zwiększenie pomocy dla Amerykanów w dobie pandemii Covid-19. „Prezydent–elekt Biden i wiceprezydent–elekt Harris będą mieli we mnie jako przywódcy większości partnera, który jest gotowy, chętny i zdolny do pomocy w realizacji wybiegającego w przyszłość programu oraz zapewniania pomocy i odważnych zmian Amerykanom” – mówił Schumer. Jak dodał jedną z pierwszych rzeczy, które chce osiągnąć, będzie zatwierdzenie bezpośredniej pomocy cierpiącym z powodu pandemii Amerykanom w wysokości 2000 dolarów. Senat kończącej się kadencji nie zatwierdził wsparcia w takiej wysokości, pomimo, że poparł to prezydent Donald Trump.