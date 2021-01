Prezydent USA Donald Trump oświadczył swoim doradcom, że rozważa ułaskawienie samego siebie przed opuszczeniem urzędu - podaje "The New York Times". Trump zobowiązał się w czwartkowym nagraniu z Białego Domu do płynnego przekazania władzy 20 stycznia. Potępił środowy atak jego zwolenników na Kapitol.

Doradca Trumpa Pat Cipollone poinformował prezydenta, że mogą mu grozić konsekwencje prawne za zachęcanie swoich zwolenników do szturmu na budynek Kapitolu - informuje ABC News. Reklama Biden o zamieszkach na Kapitolu: Trump zaatakował demokrację Zobacz również Wcześniej pojawiła się informacja, że Trump rozważa także ułaskawienie trójki swoich dzieci, zięcia i prawnika. Ułaskawienie miałoby uchronić przed ewentualnymi zarzutami Donalda Trumpa Juniora, Erica Trumpa, Ivankę Trump, zięcia Jareda Kushnera oraz osobistego adwokata Trumpa Rudy'ego Giulianiego - podał "The Huffington Post". Wymienione osoby nie zostały na razie o nic oskarżone, więc nie wiadomo, przed czym miałoby chronić ich ułaskawienie - podkreślają amerykańskie media. Nagranie z Białego Domu Czwartkowe nagranie Trumpa z Białego Domu, które pojawiło się w sieci, interpretowane jest jako rezygnacja z walki o utrzymanie najwyższego urzędu w państwie i zakończenie kontestowania wyników wyborów, które za zgodne z prawem uznał w nocy ze środy na czwartek Kongres. Zamieszki na Kapitolu. "Trump jest zagrożeniem tak długo, jak długo pozostaje w Białym Domu" Zobacz również Kongres zatwierdził rezultaty, inauguracja nowej administracji nastąpi 20 stycznia. Moja uwaga kieruje się teraz w kierunku zapewnienia płynnego, uporządkowanego i bezproblemowego przekazania władzy - oświadczył Trump w nagraniu udostępnionym na Twitterze. To moment na leczenie i pojednanie - dodał, podkreślając, że zdominowany przez epidemię rok 2020 był trudny dla Amerykanów. Prezydent potępił "haniebny atak" na Kapitol. Tak jak wszyscy Amerykanie jestem oburzony przemocą, bezprawiem i chaosem. Natychmiastowo wysłałem Gwardię Narodową i federalne służby bezpieczeństwa, by zabezpieczyły budynek i wypędziły intruzów. Ameryka jest i musi zawsze być krajem prawa i porządku - powiedział prezydent o wtargnięciu jego zwolenników do Kongresu. Demonstranci, którzy dostali się na Kapitol, zhańbili siedzibę amerykańskiej demokracji. Do tych, którzy byli zaangażowani w przemoc i niszczenie: nie reprezentujecie naszego państwa; a do tych którzy złamali prawo: zapłacicie - kontynuował Trump.