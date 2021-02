Jeden z uczestników powiedział, że trzeba przeprowadzić amnestię polityczną. Jeśli ten człowiek weźmie kodeks karny i inne nasze przepisy i pokaże mi chociaż jeden artykuł o charakterze politycznym i powie, że ktoś został na jego podstawie skazany, to będziemy myśleć. Nie ma u nas i nie będzie więźniów politycznych – oświadczył Łukaszenka w piątek w Mińsku podczas drugiego dnia VI Ogólnobiałoruskiego Zjazdu Ludowego.

Reklama

Występując podczas obrad tego forum, Łukaszenka zapowiedział, że planowana jest "aktualizacja przepisów w sprawie przeciwdziałania masowym zamieszkom".

Przepisy dotyczące przeciwdziałania masowym zamieszkom, prowokacjom i naruszeniom – czy to się komuś podoba, czy nie – proces już został uruchomiony. (…) W najbliższym czasie parlament uchwali odpowiednie ustawy – powiedział.

To ważne, żeby powstrzymać zamieszki, ale ważne jest jeszcze, żebyśmy wyglądali jak cywilizowany kraj. By wszyscy, widząc te przepisy, rozumieli, jakie będą konsekwencje za takie czy inne działania. By reakcja była nie "jak obuchem po głowie", ale by ludzie widzieli te dokumenty w postaci przepisów – oświadczył.

Protesty na Białorusi

Białoruskie władze przedstawiają jako masowe zamieszki pokojowe protesty, które rozpoczęły się w kraju po wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 r. Uczestnicy demonstracji uważają, że wybory, w których oficjalnie wygrał Łukaszenka, zostały sfałszowane i że powinno dojść do nowej elekcji. Domagają się również przerwania represji i uwolnienia więźniów politycznych.

W ramach represji związanych z kampanią wyborczą i powyborczymi protestami na Białorusi pojawiło się już 248 więźniów politycznych – uważają niezależni obrońcy praw człowieka. Z ich monitoringu wynika, że w styczniu zapadło 46 wyroków "politycznych", zaś w listopadzie i grudniu – ponad 100.

Łukaszenka powiedział również w piątek, że osobiście nakazał władzom zamknięcie ok. 200 zakładów usługowych, które brały udział w strajku popierającym protesty. Jak miałem postąpić? Uprzedziłem Komitet Kontroli Państwowej: "zamknęli się, to żeby ani jeden się nie otworzył” – powiedział.