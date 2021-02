Rezygnację Astete przyjął tymczasowy prezydent Francisco Sagasti. Jest ona drugim ministrem peruwiańskiego rządu, po ministrze zdrowia, który złożył dymisję w kontekście skandalu ze szczepieniami. Skandal wybuchł w czwartek po ujawnieniu przez media, że były prezydent Martin Vizcarra został zaszczepiony przeciwko Covid-19 w październiku, na kilka tygodni przed usunięciem go z urzędu z powodu zarzutów korupcyjnych. Były szef państwa bronił się mówiąc, że zgłosił się na ochotnika do badania klinicznego szczepionki chińskiego koncernu Sinopharm, podobnie jak wielu innych Peruwiańczyków. Zaprzeczyła jednak temu uczelnia prowadzące testy, uniwersytet w Limie. Ta informacja wywołała falę oburzenia, co z kolei doprowadziło w piątek do rezygnacji minister zdrowia Pilar Mazzetti.

Reklama

Ostra krytyka rządu

W przeciwieństwie do innych krajów, których prezydenci, ministrowie lub urzędnicy zostali zaszczepieni, aby dać przykład i zachęcić do szczepień, w Peru ostra krytyka spotkała tych członków rządu, którzy otrzymali szczepionkę poza kolejnością, a nawet jeszcze przed rozpoczęciem kampanii. Kampania szczepień rozpoczęła się w Peru we wtorek. Pierwsza partia szczepionki jest przeznaczona dla personelu medycznego ze szpitali państwowych i prywatnych.

Według najnowszych danych w Peru, kraju liczącym około 32 mln mieszkańców, zarejestrowano aż 1,22 mln potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem i 43 491 zgonów na Covid-19. W wielu szpitalach brakuje wolnych łóżek i tlenu medycznego.