WHO oświadczyła, że w krajach, w których utrzymuje się wysoki poziom zakażeń koronawirusem powinno się "poważnie wziąć pod uwagę" organizowanie uroczystości "wirtualnych, odłożenie ich lub ograniczenie skali zgromadzeń".

Reklama

"Wszelkie posługi religijne powinny odbywać się na zewnątrz jeśli to tylko możliwe", a w przeciwnym wypadku należy ograniczyć liczbę osób biorących udział w uroczystościach, czas ich trwania oraz stosować się do wszelkich zaleceń sanitarnych.

Najlepszą opcją jest obchodzenie uroczystości z tymi osobami, z którymi się mieszka - zaleca WHO.

Fala zakażeń koronawirusem

Organizacja przypomina, że w wielu krajach europejskich nasiliła się kolejna fala zakażeń koronawirusem, a zatem "na tym etapie pandemii nie można sobie pozwolić na to, by opuścić gardę".

Zalecenia WHO wydano z myślą o wszystkich wiosennych świętach religijnych; oprócz nadchodzącej Wielkanocy okazją do uroczystości jest żydowskie święto Pesach i muzułmański święty miesiąc Ramadan, który w tym roku obchodzony będzie od 13 kwietnia do 12 maja.