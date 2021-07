Tworząc tu, w środku Europy, straszny punkt zapalny, prowadząc wobec nas i Rosji, a także Chin, wojnę hybrydową, Europejczycy nie tylko tworzą punkt zapalny. Oni prowadzą do rozpętania trzeciej wojny światowej – oświadczył Łukaszenka w rozmowie ze stacją Sky News Arabia. Wywiad wyemitowała w środę wieczorem białoruska telewizja państwowa.

Łukaszenka: To szaleństwo polityków

To szaleństwo polityków – ocenił. Jak wskazał, wynika to z tego, że "UE, przede wszystkim Europa Zachodnia, to kraje kolonialne”. Stosunki USA z krajami europejskimi to relacje gospodarza z podporządkowanymi koloniami – dodał.

Od czasu brutalnie stłumionych ubiegłorocznych masowych protestów przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckich na Białorusi władze w Mińsku oskarżają Zachód o "antybiałoruski spisek". Tych, którzy wystąpili przeciwko reżimowi, nazywa inspirowanymi z zewnątrz "terrorystami i ekstremistami".