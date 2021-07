Według bostońskiego dziennika, zarzuty wobec 91-letniego McCarricka postawiono w środę po kilkumiesięcznym śledztwie. Gazeta dodaje, że McCarrick jest najwyższym rangą byłym hierarchą Kościoła z zarzutami związanymi z wykorzystywaniem seksualnym dzieci.

Incydent na weselu

Sprawa dotyczy zdarzenia z przyjęcia weselnego w 1974 roku na uczelni Wellesley College w stanie Massachusetts. Według prokuratury, ówczesny prałat i sekretarz kardynała Terence'a Cooke'a miał dotykać genitaliów 16-letniego chłopca, mówiąc że jest to część sakramentu pokuty. McCarrick ma się stawić przed sądem w Dedham w Massachusetts 26 sierpnia, kiedy ma dojść do odczytania postawionych mu zarzutów.

- Czekamy na wyjaśnienie tej sprawy w sądzie - powiedział dziennikowi "The Boston Globe" adwokat byłego duchownego Barry Coburn.

McCarrick, wyniesiony do godności kardynalskiej przez św. Jana Pawła II w 2001 roku, był uznawany za jednego z najbardziej wpływowych hierarchów Kościoła katolickiego. Został wydalony ze stanu duchownego w 2019 roku, po tym jak Watykan uznał go za winnego molestowania dzieci i dorosłych. Mimo wielu oskarżeń do tej pory nie postawiono McCarrickowi żadnych zarzutów karnych ze względu na przedawnienie spraw. Tym razem jednak do przedawnienia nie doszło ze względu na specyfikę prawa stanu Massachusetts.