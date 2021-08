Na kopercie zawierającej trzy kule typu flobert widniał odręczny, niewyraźny napis: "Papież - Watykan - Plac Świętego Piotra w Rzymie" - poinformowała włoska agencja Ansa.

Reklama

Jak zaznaczyła, nadawca został zidentyfikowany. Karabinierzy z Mediolanu we współpracy z watykańską żandarmerią ocenią ten czyn i to, czy był groźny.

Sprawca już wcześniej wysyłał listy do Watykanu?

Nieoficjalnie wiadomo, że sprawca już wcześniej wysyłał listy do Watykanu. Obecnie najbardziej interesuje śledczych to, gdzie mężczyzna się znajduje. Jak zaznaczono, powodem do alarmu byłoby, gdyby okazało się, że jest w Rzymie.