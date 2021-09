MSW w Wilnie zezwoliło pogranicznikom na wypychanie cudzoziemców z kraju w nocy z 2 na 3 sierpnia. Znalazło to natychmiastowe odzwierciedlenie w statystykach. Liczba cudzoziemców zatrzymanych na nielegalnym przekroczeniu granicy spadła z 294 osób 1 sierpnia do 36 dwie doby później. Od 5 sierpnia do przedwczoraj w sumie zatrzymano tylko 27 osób. Reszta została zmuszona do ponownego przejścia zielonej granicy. Na początku sierpnia organizatorzy przerzutu zaczęli kierować migrantów do Polski i na Łotwę. Praktyka pushback cieszy się cichym poparciem Komisji Europejskiej.