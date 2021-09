Podczas niedzielnego głosowania w wielu lokalach zabrakło kart do głosowania, co sprawiło, że wielu wyborców stało w długich kolejkach. Dodatkowych kłopotów przysporzył odbywający się tego dnia Maraton Berliński, który znacząco utrudnił komunikację w mieście i opóźnił dostarczanie kart do lokali.

"Biorę na siebie odpowiedzialność"

Szefowa komisji wyborczej kraju związkowego Petra Michaelis poinformowała w środę, że bierze na siebie odpowiedzialność za te niedociągnięcia i rezygnuje ze stanowiska.

- Proszę senat Berlina o natychmiastowe odwołanie po posiedzeniach państwowej komisji wyborczej w dniach 11 i 14 października 2021 r. oraz o wyznaczenie następcy - ogłosiła Michaelis. Jednocześnie wzięła na siebie "odpowiedzialność za okoliczności związane z przeprowadzeniem wyborów, jako osoby odpowiedzialnej w regionie".