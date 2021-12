Od czwartku mieszkańcy będą mogli opuszczać Xian tylko, gdy będzie to absolutnie konieczne, na podstawie specjalnego zezwolenia. Wszystkie osiedla mieszkaniowe objęte zostaną surowym lockdownem. Z domu będzie mogła wychodzić tylko jedna osoba, raz na dwa dni, by kupić niezbędne towary.

Chińscy komentatorzy określają restrykcje ogłoszone w Xianie jako jeden z największych i najsurowszych lockdownów covidowych w Chinach w 2021 roku. Ma to zwalczyć rosnące ognisko zakażeń wariantem koronawirusa Delta. Od 9 grudnia w mieście zgłoszono około 200 objawowych infekcji lokalnych.

W środę w Xianie wykryto 63 zachorowania na Covid-19. W mieście trwa trzecia tura masowych testów przesiewowych.

Gorączka krwotoczna

Z nowym ogniskiem Covid-19 zbiegł się w czasie wzrost przypadków powodowanej przez hantawirusy sezonowej gorączki krwotocznej, którą państwowy dziennik „Global Times” określa jako „naturalnie występującą chorobę zakaźną o wysokiej śmiertelności". Gazeta nie podaje jednak liczby wykrytych infekcji i przypadków śmiertelnych.

Według państwowych mediów wzrost przypadków gorączki krwotocznej notowany jest w północnych Chinach każdej zimy. Chińscy eksperci uspokajają, że chorobę roznoszą głównie gryzonie, szczepionki są przeciwko niej skuteczne, a przeniesienie infekcji z człowieka na człowieka jest praktycznie niemożliwe.

Pandemia Covid-19 jest w Chinach zasadniczo pod kontrolą od wiosny 2020 roku, a ponad trzy czwarte ludności jest już w pełni zaszczepionych chińskimi szczepionkami. Mimo to władze ChRL obstają przy strategii „zero covid” i stanowczo reagują nawet na pojedyncze infekcje, by nie dopuścić do nawrotu pandemii na dużą skalę.