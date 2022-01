Podejrzani zostali zatrzymani po znalezieniu przez policję ciała, któremu brakowało niektórych części. Ciało znajdowało się w nieukończonym budynku. Do odkrycia doszło w trakcie poszukiwań zaginionego 9-letniego chłopca.

Policja: Podejrzani zostali aresztowani

Podejrzani, dwóch mężczyzn i dwóch nastolatków, zostali aresztowani w zeszłym tygodniu - przekazał Ayuba Elkanah, stanowy komendant policji. Poszukiwani są inni członkowie gangu. Lider gangu miał zapłacić innym podejrzanym 500 tys. nair (1207 dolarów) za dostarczenie części ciała.

Zamfara to jeden z najbardziej dotkniętych przez falę morderstw i porwań dla okupu stanów w Nigerii, jednak kanibalizm i handel organami to bardzo rzadkie zjawiska w tym regionie. W zeszłym tygodniu w atakach na wioski w tym kraju zginęło ok. 200 osób.