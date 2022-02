Prystajko powiedział, że Ukraina może być "elastyczna" jeśli chodzi o cel wejścia do NATO - podał w poniedziałek Reuters.

Kijów zmieni stanowisko?

- Możemy - szczególnie będąc traktowanym w ten sposób, szantażowanym i popychanym do tego - oświadczył Prystajko, pytany o to, czy Kijów może zmienić swoje stanowisko względem członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Później jednak ambasador sprecyzował swoje słowa i wyjaśnił, że Ukraina nie będzie zmieniać swojej pozycji, zgodnie z którą członkostwo w NATO jest jej celem.

- Jeśli Ukraina zdecyduje się zaoferować, że nie zostanie członkiem NATO, popieramy to - decyzja należy do Ukraińców. Podobnie, jeśli Ukraina chciałaby zastrzec swoje stanowisko i powiedzieć, że w przyszłości może chcieć wstąpić do NATO, również byśmy to poparli, ponieważ tym jest suwerenność i to właśnie popieramy - powiedział w poniedziałek brytyjski wiceminister obrony James Heappey w stacji Sky News, zapytany o wypowiedź ukraińskiego ambasadora.