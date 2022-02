"My chcemy pokoju, więc szykujemy się do wojny, żeby odstraszyć agresora; temu służy proces modernizacji Wojska Polskiego; czołgi Abrams to broń odstraszająca" - powiedział w piątek wieczorem minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Wyposażenie polskiego wojska w nowoczesne czołgi ma olbrzymie znaczenie. Przypomnę - w 2018 roku podpisaliśmy umowę w sprawie rakiet Patriot, w 2019 w sprawie rakiet Himars; 2020 rok to był rok, w którym podpisaliśmy umowę w sprawie myśliwców F-35, a teraz właśnie przygotowujemy umowę w sprawie czołgów Abrams - mówił Błaszczak w piątek w TVP Info, pytany o zakup przez Polskę amerykańskich czołgów Abrams M1A2 SEPv3. Reklama Czołgi Abrams trafią do Polski Jak dodał, obecnie trwają negocjacje - następnym krokiem jest akceptacja umowy przez amerykański Kongres. Jestem przekonany, że nie będzie z tym najmniejszego kłopotu - zaznaczył szef MON. Podkreślił, że czołgi Abrams mają mieć charakter broni odstraszającej. Na tym polega cały proces modernizacji wyposażenia wojska polskiego - w myśl maksymy si vis pacem, para bellum. My chcemy pokoju, więc szykujemy się do wojny, żeby odstraszyć agresora - powiedział. MONty Python w sejmowej komisji obrony [OPINIA] Zobacz również Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że wizyta sekretarza obrony USA Lloyda Austin, decyzja o sprzedaży Polsce czołgów Abrams i dodatkowi żołnierze USA w Polsce to właśnie najlepszy element odstraszania - zaznaczył Błaszczak. Reklama Pytany o piątkową wizytę sekretarza obrony USA w naszym kraju Błaszczak powiedział, że rozmowa dotyczyła sposobów wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Podziękowałem panu sekretarzowi Austinowi za jego zaangażowanie w cały proces dotyczący modernizacji polskich sił zbrojnych, dotyczący budowy interoperacyjności - czyli tych zasad współpracy polskich i amerykańskich sił wojskowych - powiedział. To niezwykle ważne, dlatego że jesteśmy sojusznikami, dokładnie wiemy, że Rosja obawia się armii USA ze względu na jej siłę - ocenił. Reklama Błaszczak powiedział, że w Polsce jest obecnie znaczący potencjał sił amerykańskich. Obok tych 5 tys. żołnierzy, którzy stacjonują w naszym kraju, obok dowództwa reaktywowanego po latach w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO 5. Korpusu, mamy dodatkowo kolejne prawie 5 tys. żołnierzy, którzy zostali w krótkim czasie przerzuceni do Polski, którzy służą wsparciem, jeśli chodzi o nasze zdolności obronne, którzy są świetnymi, bardzo dobrze wyszkolonymi żołnierzami - podkreślił. Wcześniej w piątek szef MON poinformował, że Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż 250 czołgów Abrams w najnowocześniejszej wersji M1A2 SEPv3. Chęć zakupienia 250 amerykańskich czołgów polski rząd zapowiedział już w ubiegłym roku, zaś Mariusz Błaszczak oświadczył, że pierwsza partia maszyn powinna trafić do Polski w 2022 r. Czołgi są produkowane przez koncern General Dynamics w fabryce w Limie w stanie Ohio. Weronika Papiernik Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję