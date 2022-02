Zapytany o możliwość wycofywania się Rosji odpowiedział: Dane wywiadowcze nie wskazują jednoznacznie na to, co mówi Rosja. Według wiceministra obrony narodowej można mówić o przebazowaniach, ale to raczej wymiana żołnierzy. Skurkiewicz uważa, że nie można wykluczyć ograniczonego ataku militarnego Rosji. Według wiceszefa MON sytuacja jest „naprawdę trudna i bardzo dynamiczna”.

Reklama

Ataki cybernetyczne na MON?

Gość Radia ZET została zapytany czy Polska jest narażona na ataki hakerskie, które dotknęły m.in. ukraiński resort obrony. Tego nigdy nie da się wykluczyć w dobie dzisiejszych ataków cybernetycznych - odpowiedział. Za bezpieczeństwo naszej strony odpowiada Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Nasz wojskowy obszar jest niezależny od całej sfery i otoczki cywilnej. Wyłączona jest z tego domena wojskowa, która jest niezależna od części MON-owskiej – mówię o całych systemach informatycznych Polskiego Wojska – tłumaczy Skurkiewicz.

Wyciek danych dot. Wojska Polskiego

Reklama

Skurkiewicz był pytany o konsekwencje wobec osoby odpowiedzialnej za wyciek danych dot. polskiego wojska. Mówił, że sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa, "powinna być ona wyjaśniona w ciągu najbliższych tygodni". Oczywiście, że ten plik nie powinien być przekopiowany na mail tegoż pracownika, ta sytuacja nie powinna się zdarzyć, ale to nie jest nic nadzwyczajnego – odpowiedział Wojciech Skurkiewicz.