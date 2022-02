Po posiedzeniu Rady gen. Molenda poinformował w TVP Info, że przedstawił prezydentowi wojskowy punkt widzenia na cyberbezpieczeństwo.

Gen. Molenda o cyberbezpieczeństwie

Wskazał, że chodzi m.in. o projekty realizowane od 2019 roku w resorcie obrony narodowej. Wśród nich wyliczył powstanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, skonsolidowanie wszystkich kompetencji resortu obrony narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa pod jednym dachem, a także powołanie komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz jednostek poziomu taktycznego.

Biorąc pod uwagę sytuację, która ma miejsce u naszych sąsiadów, biorąc pod uwagę to, że Ukraina podlega ciągłym atakom z wykorzystaniem cyberprzestrzeni, również poruszyliśmy kwestie naszej odporności w tym zakresie i budowania naszych kompetencji, co do przeciwdziałania podobnym atakom na ewentualną infrastrukturę naszego kraju - powiedział.

We wtorek doszło do cyberataku na banki i rządowe strony ukraińskie. Minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fedorow powiedział w środę, że był to największy taki atak w historii. Według niego celem była destabilizacja sytuacji i sianie paniki.

Prezydent Duda podczas środowych obrad rady powiedział m.in., że współcześni agresorzy są wyspecjalizowani w atakach cybernetycznych. Dzisiejsze posiedzenie wpisuje się w czas w sposób zupełnie wyjątkowy. Sytuacja bezpieczeństwa jest trudna – powiedział prezydent. To jest współczesne realne zagrożenie praktycznie dla każdego państwa – dodał.