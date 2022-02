Stopień ALFA-CRP jest sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

System ALFA-CRP na terenie całego kraju

Ukraina we wtorek wieczorem stała się celem cyberataku. Ostatni raz w Polsce ten stopień alarmowy był wprowadzony w styczniu.

Z informacji PAP wynika, że wydanie tego stopnia alarmowego ma związek z zaostrzającą się sytuacją geopolityczną i atakami cybernetycznymi na Ukrainie. Działanie to jest jednak określane jako prewencyjne.