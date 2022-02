"Kolejnym znakiem rosnącego potencjału rosyjskich sił skoncentrowanych przy granicach Ukrainy jest pojawienie się na niektórych pojazdach symbolu identyfikacyjnego "Z", który pozwala żołnierzom na rozpoznawanie własnych maszyn, odróżniając je tym samym od niemal identycznego sprzętu, z którego korzysta armia ukraińska" - informuje portal telewizji France 24. Zdaniem stacji to jedna z oznak, że wojska Rosji są coraz bliższe inwazji na Ukrainę.

Co oznacza tajemnicze "Z"?

Znaczenie symbolu "Z" pozostaje niejasne; według niektórych opinii może być to znak zapobiegający ostrzelaniu pojazdów przez własne siły, według innych - ma służyć przyporządkowaniu maszyn do konkretnych zadań - pisze brytyjski dziennik "The Daily Telegraph". Dodaje, że może to zwiastować kontynuację rosyjskiej ofensywy na Ukrainę.

"Znak "Z" może służyć do rozróżnienia pojazdów należących do różnych grup i formacji" - pisze na Twitterze brytyjski analityk Rob Lee.

"Te znaki świadczą o tym, że ostateczne przygotowania do inwazji zostały ukończone" - dziennik "The Sun" cytuje anonimowego ukraińskiego wojskowego. Rozmówca gazety wyjaśnia, że symbol ma pomóc rosyjskim jednostkom powietrznym w odróżnieniu własnych jednostek od atakowanych pojazdów ukraińskich.

Pojawiające się w sieciach społecznościowych filmy i nagrania pokazują symbol namalowany m.in. na rosyjskich czołgach, transporterach opancerzonych, ciężarówkach, działach samobieżnych i innych pojazdach wojskowych. Niekiedy znak "Z" wpisany jest w kwadrat lub prostokąt.

"Nigdy wcześniej nie widziałem takich znaków"

Reporter portalu śledczego Bellingcat Aric Toler, powiedział, że chociaż jego portal od ośmiu lat zajmuje się obserwacją rosyjskich wojsk wokół Ukrainy, nigdy wcześniej nie widział takich znaków i nie wie, co symbolizują. - Obawiam się, że może to potwierdzać najgorsze przypuszczenia - powiedział australijskiemu portalowi News.

Ukraiński kanał internetowy Euromaidan PR informuje także o innych znakach malowanych na rosyjskich pojazdach wojskowych. Według niego poprzeczną linią oznaczono pojazdy, które wezmą udział w ataku z Krymu i uderzą w kierunku Chersonia; "Z" wymalowano na maszynach, które koncentrują się w okolicach Biełgorodu w Rosji i mają natrzeć na Charków; trójkąt identyfikuje jednostki, które wezmą udział w ataku na leżące w obwodzie donieckim Słowiańsk i Kramatorsk; kołem oznaczono jednostki pozostające w rezerwie.