Rosja bombarduje szpitale, przedszkola, kluczową infrastrukturę, powoduje masowy głód - powiedziała ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield podczas nadzwyczajnej debaty Zgromadzenia Ogólnego. Dodała, że Rosja planuje dodatkowe zbrutalizowanie konfliktu.

Rosja bombarduje budynki mieszkalne, święte miejsca pochówków, przedszkola, sierocińce i szpitale. Wywołała masowy głów i zmusiła tak wielu ludzi do opuszczenia domów (...) Działania Rosji stanowią pogwałcenie wszystkiego, co reprezentuje to ciało - powiedziała ambasador.

