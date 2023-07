Były prezydent USA Donald Trump ostro skrytykował decyzję prezydenta Joe Bidena, by wysłać Ukrainie amunicję kasetową. Jak stwierdził, jest to ruch "dalej wciągający nas w trzecią wojnę światową". Wezwał do natychmiastowego zakończenia wojny i "skupienia się na żywotnych interesach Ameryki"

"Joe Biden nie powinien wciągać nas dalej w stronę trzeciej wojny światowej poprzez wysyłanie amunicji kasetowej Ukrainie - powinien starać się ZAKOŃCZYĆ tę wojnę i powstrzymać tę okropną śmierć i destrukcję powodowaną przez niekompetentną administrację" - zaznaczył Trump w oświadczeniu. Reklama Czołowy kandydat Republikanów na prezydenta stwierdził też, że słowa Bidena o tym, że decyzja jest reakcją na kurczące się zapasy amunicji, to dowód na to, że polityka USA wobec Ukrainy osłabia Amerykę i tylko uwydatnia konieczność zakończenia wojny. Choć Biden powiedział w wywiadzie dla CNN, że amunicja kończy się Ukraińcom, Trump potraktował jego wypowiedź jako przyznanie się do braków amunicji na własne potrzeby. Trump o wojnie Rosji z Ukrainą: USA powinny podjąć próbę... Zobacz również Reklama Musimy powstrzymać to szaleństwo, natychmiast zakończyć przelew krwi na Ukrainie i powrócić do skupienia się na żywotnych interesach Ameryki - oznajmił.