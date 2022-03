Do bratobójczej walki między dwiema rosyjskim kolumnami doszło ok. 30 km na południe od Białej Cerkwi. W efekcie walk zniszczono dziewięć czołgów oraz cztery transportery kołowe. Informację jako pierwsza podała agencja informacyjna ArmyInform, należąca do ministerstwa obrony Ukrainy - podaje portal defence24.pl

Reklama

To nie pierwszy taki przypadek

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje o jeszcze jednym takim przypadku do którego miało dojść na wodach Morza Czarnego. Okręt rosyjskiej Floty Czarnomorskiej zniszczył wojskowy samolot Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej.

ŚLEDŹ RELACJĘ NA ŻYWO>>>

Reklama

Rosjanie oznaczają swoje pojazdy „zetkami" ale też „Z" w kwadracie, „V". W zależności od tego gdzie dana jednostka przynależy i na jakim obszarze działa. Ukraińska armia stosuje identyfikację w postaci pionowego pasa na pojazdach i dwóch białych pasów na ogonie śmigłowców armii.