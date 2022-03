"Aleksiej Nawalny, wtrącony do łagru lider opozycji w Rosji, wezwał mieszkańców Moskwy i innych miast kraju do antywojennych protestów" - poinformowała w piątek agencja Reutera. Przeciwnik władz na Kremlu apeluje, by manifestacje odbyły się w niedzielę.

Szaleniec Putin musi być niezwłocznie powstrzymany przez Rosjan, jeżeli sprzeciwiają się oni tej wojnie - napisał opozycjonista na swoim koncie na Instagramie. Reklama Apel Nawalnego Ukraina quasi-państwem? "Szokująca postawa premiera Holandii" Zobacz również Musicie protestować przeciw wojnie (na Ukrainie - PAP) w każdy weekend, nawet jeśli wydaje się wam, że wszyscy (którzy sprzeciwiają się tej agresji) wyjechali, albo się wystraszyli (...) - oświadczył Nawalny. Jesteście fundamentem tego ruchu przeciw wojnie i śmierci - podkreślił. Reklama Według rosyjskiej organizacji rejestrującej przypadki łamania praw człowieka OVD Info, od początku inwazji Rosji na Ukrainę za antywojenne protesty w kraju zatrzymano niemal 14 tys. osób. Nawalny odbywa wyrok pozbawienia wolności w kolonii karnej za rzekome defraudacje finansowe. Kara została odwieszona w lutym 2021 roku po powrocie opozycjonisty z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia go. Zdaniem Nawalnego zamach na jego życie został zorganizowany przez rosyjskie służby specjalne. Kreml zaprzecza tym oskarżeniom. Weronika Papiernik Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję