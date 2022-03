Żaden kraj związkowy RFN nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z takim obciążeniem. Obecnie potrzebna jest przede wszystkim ogólnokrajowa koordynacja - podkreśliła Giffey przemawiając w Bundesracie.

W nocy otwarto berlińskie centrum wystawowe, aby pomieścić ludzi z Ukrainy. Jest to "pierwsza sytuacja, w której wykorzystujemy halę" dla umieszczania uchodźców - powiedziała Giffey. Jak dodała, pokazuje to, że "dochodzimy do granic możliwości".

Uchodźcy w Niemczech

Od początku rosyjskiej inwazji policja federalna zarejestrowała 109 183 osoby przybyłe z Ukrainy - informuje portal tygodnika "Die Zeit". Większość z nich - 99 091 osób - to obywatele Ukrainy. Ponieważ Ukraińcy mogą wjeżdżać do UE bez wiz liczba uchodźców w Niemczech jest prawdopodobnie wyższa. Nie wiadomo też, ilu uchodźców podróżuje dalej do innych krajów unijnych.