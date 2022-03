Dwa jachty Romana Abramowicza o łącznej wartości blisko 1,2 mld funtów brytyjskich (ok. 6,7 mld zł) zostały zarejestrowane na Bermudach - terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii. Umożliwia to im pływanie pod bermudzką wersją flagi znanej jako "Red Ensign", czyli flagą wywodzącą się z XVII-wiecznej flagi Wielkiej Brytanii, a obecnie stosowaną przez brytyjskie statki handlowe. Jak informuje "Daily Mail", dzięki takiemu rozwiązaniu jachty Abramowicza są uprawnione do opieki konsularnej Wielkiej Brytanii i ochrony marynarki wojennej tego państwa.

Reklama

Stoi to w sprzeczności z decyzją rządu brytyjskiego z 10 marca ws. sankcji nałożonych na Abramowicza - rosyjskiego oligarchę, znanego z inwestycji w Wielkiej Brytanii (m.in. w klub piłkarski Chelsea Londyn). Rządowe ograniczenia objęły m.in. zakaz wjazdu na brytyjskie terytorium i zamrożenie aktywów finansowych miliardera.

Jak pisze "Daily Mail", luksusowy jacht Abramowicza o nazwie "Solaris", pływający pod flagą "Red Ensign", został zauważony w porcie Tivat w Czarnogórze. Z różnych wersji "Red Ensign" mogą korzystać jednostki zarejestrowane w brytyjskich terytoriach zamorskich - m.in. na Bermudach, Kajmanach, Falklandach i Gibraltarze.