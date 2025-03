Rafał Trzaskowski spotkał się z wyborcami w Grodzisku Mazowieckim. Wśród zgromadzonych pojawił się Daniel Olbrychski i jego żona. W pewnym momencie aktor wziął mikrofon i zabrał głos.

Daniel Olbrychski opowiedział anegdotę związaną z wyborami prezydenckimi w 2015. Aktor zaatakował Andrzeja Dudę, mówiąc, że "to nie jest człowiek, któremu należy podać rękę".

– To był 2015 rok, jeszcze wtedy byłem w Polsce i komentowałem I turę (wyborów prezydenckich – przyp. red.), w której już przewaga pana Dudy nad panem Komorowskim delikatnie się zaznaczała. Ale ja wtedy skomentowałem wypowiedź kandydata jeszcze Dudy, obrzydliwa to była wypowiedź, który zarzucił panu Komorowskiemu brak patriotyzmu, że ten przeprosił za Jedwabne – powiedział Olbrychski.

- I ja powiedziałem: człowiek, który wygłasza takie sądy, czy będzie prezydentem, czy nie, to nie jest człowiekiem, któremu należy podać rękę – dodał znany aktor.

Na słowa Olbrychskiego natychmiast zareagował Rafał Trzaskowski, który stanął w obronie Andrzeja Dudy.

– Ja jednak zareaguję (...) z całym szacunkiem, po pierwsze jednak dłoń podawajmy wszystkim, bo jak będziemy tak reagować, to źle skończymy – powiedział prezydent Warszawy. – Zobaczcie sobie, jakich ja mam dzisiaj najpoważniejszych konkurentów. Co by nie mówić o prezydencie Dudzie, w sprawach dotyczących polityki zagranicznej, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zachował się odpowiedzialnie i mówiliśmy jednym głosem – dodał.