"Dzisiaj na pl. Piłsudskiego przy Pomniku Ofiar Tragedii Smoleńskiej doszło do incydentu z udziałem parlamentarzysty, który zabrał wieniec złożony w tym miejscu przez inną osobę" - informuje rzecznik Komendy Stołecznej Policji podinsp. Robert Szumiata. Chodzi o próbę odcięcia tabliczki przy jednym z wieńców i wyniesienie go przez Jarosława Kaczyńskiego, który użył do tego celu przyniesionego przez siebie sekatora.