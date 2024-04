Mój świętej pamięci brat i bratowa oddali swoje życie, ale tych którzy oddali swoje życie było znacznie więcej; to było razem 96 osób. Te osoby leciały do Smoleńska, by oddać hołd ofiarom Katynia - powiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński w trakcie obchodów 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Kaczyński w swoim przemówieniu wspomniał o samych wydarzeniach z II wojny światowej.To była zbrodnia zaplanowana, która miała swój cel, nie była zrobiona dla zabawy. Była zrobiona, by Polska nie mogła znów powstać jako niepodległe państwo, by była radykalnie osłabiona. Okupanci niemieccy i sowieccy szli ręka w rękę. Polski miało nie być - zaznaczył.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS) przekonywał pod Pałacem Prezydenckim, że jego brat "odwoływał się do tradycji 'Solidarności" oraz Armii Krajowej.

Lech Kaczyński sięgnął też to zasobów głębszych, do tradycji Żołnierzy Wyklętych czy tradycji Armii Krajowej, odwołując się także do tego wszystkiego, co w naszych dziejach było silne, patriotyczne, zdecydowane. Chciał zmienić mentalność tej części Polaków, którzy z wiary we własny naród zrezygnowali, bardzo często nie z własnej winy. Taki obraz polskich dziejów wtłaczano im w czasach komunistycznych i po 1989 roku - zaznaczył były premier.

To, że były prezydent działał w tym kierunku konsekwentnie na pewno było powodem niepokoju zarówno potężnych sił w naszej ojczyźnie, jak i na zewnątrz. To z pewnością było powodem tej tragedii, tego zamachu. Trzeba używać tutaj słowa "zamach". Tragedia tragedią, tak, była to tragedia, ale to był zamach- dodał Kaczyński.

14. rocznica katastrofy smoleńskiej

W ramach obchodów 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej zorganizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) rano odprawiono w intencji ofiar mszę w kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Następnie uczestnicy obchodów przeszli przed Pałac Prezydencki, gdzie odczytano Apel Pamięci. Na Placu Piłsudskiego złożono kwiaty przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

Kolejną mszę w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej odprawiono o godz. 19 w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Uczestniczyli w niej Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda, a także Jarosław Kaczyński i liczni politycy PiS, w tym Przemysław Czarnek i Piotr Gliński.

Po godz. 20.30 z Bazyliki Archikatedralnej przed Pałac Prezydencki wyruszył Marsz Pamięci.

Katastrofa smoleńska

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej