Garland poinformował też, że wysokiej rangi prokurator z resortu sprawiedliwości USA spotkał się już w tym tygodniu ze swym francuskim odpowiednikiem w Paryżu, aby omówić współpracę w tej sprawie.

Zbrodnie wojenne Putina. "Musimy zebrać wszystkie dowody"

- Musimy zebrać wszystkie dowody, by móc przeprowadzić prawdziwy proces w sprawie rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie - mówił w poniedziałkowym wystąpieniu prezydent USA Joe Biden, komentując zbrodnie ujawnione w podkijowskiej Buczy. Powtórzył, że uważa Władimira Putina za zbrodniarza wojennego. - Musimy zebrać informacje (...) musimy zebrać wszystkie szczegóły, by móc przeprowadzić prawdziwy proces w sprawie zbrodni wojennych. Ten człowiek jest brutalny i to, co się dzieje (na Ukrainie - PAP), jest oburzające. Myślę, że to zbrodnia wojenna - powiedział Biden.

O zbrodniach wojennych, dokonanych przez Rosjan na ternie Ukrainy mówił również minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba podczas wizyty w Warszawie. - Zbrodnie wojenne w Buczy to wierzchołek góry lodowej, obawiam się, że w Mariupolu zostało ich popełnionych jeszcze więcej - mówił podczas spotkania ze swoją brytyjską odpowiedniczką Liz Truss.