Reklama

Wiceszef MON był w środę gościem RMF FM, gdzie pytany był m.in. o dane na temat polskich ochotników, którzy pojechali walczyć na zaatakowaną przez Rosję Ukrainę. Powiedział, że nie ma na ten temat pełnych danych, gdyż z pewnością wiele osób pojechało na Ukrainę bez złożenia stosownego wniosku (do MON w przypadku byłych żołnierzy zawodowych, do MSWiA w przypadku cywili).

Zwolnienie z odpowiedzialności karnej

Takie wnioski spływają, ale z całą pewnością są też obywatele, którzy wniosków nie złożyli, a mimo to pojechali walczyć - powiedział. Pytany o przyjęty we wtorek przez senacką komisję ustawodawczą projekt przewidujących zwolnienie takich osób z odpowiedzialności karnej, Ociepa ocenił, że taki projekt jest zbędny. Nie będą mieli oni problemów z prawem - dlatego, że jest zerowa szkodliwość społeczna tego czynu. Z całą pewnością nie będziemy karać ludzi, którzy wiedzeni naturalnym odruchem obrony słabszych sięgnęli po broń, by bronić Ukrainy, mając świadomość, że Ukraińcy walczą także za nas - mówił.

Reklama

Podkreślił, że takie działanie jest zgodne z ideą działania polskiego rządu, samorządów, organizacji pozarządowych i społeczeństwa, które na różne sposoby niosą pomoc Ukraińcom i Ukrainie. To ten sam odruch serca - jeżeli ktoś jest zdrowy, ma takie umiejętności i pojechał tam, to wpisuje się w piękną tradycję polskiego bohaterstwa, także w tym wymiarze wojennym - podkreślił. Zaznaczył, że z całą pewnością nikt tych ludzi nie będzie karał. Uważamy ich za bohaterów - podkreślił.

Reklama

Liberalizacja dostępu do broni

Ociepa był również pytany o pomysły liberalizacji dostępu do broni dla Polaków. Ocenił, że ważniejszym problemem jest dostęp do strzelnic. Wojna w Ukrainie pokazała, że broń można obywatelom bardzo szybko rozdać i pozwolić im bronić swoich miast i miasteczek; natomiast znacznie trudniej jest nabyć umiejętności strzeleckie w bardzo krótkim czasie - zauważył wiceszef MON. Na pewno warto dokonać pewnego przeglądu, jeśli chodzi o procedury dostępu do broni - dodał.

Zapowiedział, że MON będzie pracować nad realizacją postulatu OdNowy (politycznego stowarzyszenia Ociepy), który zakłada stworzenie "centrów proobronnych" w każdym województwie. Punkty te mają w pierwszym rzędzie otwarte dla szkół nauczających w zakresie przysposobienia obronnego, dla organizacji proobronnych, i "jeżeli będą moce przerobowe" dla obywateli chętnych nabyć umiejętność posługiwania się bronią. Natomiast dla tych obywateli otwiera się nowa ścieżka, w ramach nowej ustawy o obronie ojczyzny, która niedługo wejdzie w życie - mianowicie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa - dodał Ociepa.

Wzrost zainteresowania służbą wojskową

Podkreślił, że od czasu wybuchu wojny na Ukrainie widoczny jest duży wzrost zainteresowania służbą wojskową, także w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Wiceszef MON, pytany o wojskowe wsparcie dla Ukrainy, dodał, że "Polacy mogą być z tego wsparcia dumni". Zapowiedział, że po zakończeniu wojny przedstawione zostanie podsumowanie przedstawiające skalę polskiej pomocy dla Ukrainy.