We wtorek kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich Sławomir Mentzen spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim. Jak potwierdził Mentzen, spotkanie zostało zorganizowane z jego inicjatywy. Na briefingu po wydarzeniu powiedział, że skupili się przede wszystkim na kwestii najważniejszej obecnie dla Polaków, czyli bezpieczeństwie państwa w obliczu zmieniającej się dynamicznie sytuacji zagranicznej. Rozmawialiśmy o kondycji polskiego wojska, o polskim sektorze zbrojeniowym - relacjonował Mentzen.

Zdjęcie Dudy i Mentzena "wzbudziło niesmak"

Spotkanie zakończyło się spacerem w ogrodach Kancelarii Prezydenta. Powstało tam zdjęcie, które Mentzen zamieścił w mediach społecznościowych. Według Wirtualnej Polska, w PiS-ie zdjęcie Dudy z Mentzenem "wzbudziło niesmak". – Andrzej buduje Sławka wiedząc, że to szkodzi na tym etapie Karolowi Nawrockiemu. Daje się wkręcać w układy Przemka Wiplera i Marcina Mastalerka. Nie powinno tak być – mówił rozmówca WP. – To bez większego znaczenia. Andrzej mówił, że najbliżej mu do Karola. I że każdy może przyjść do niego do Pałacu na audiencję. No, to Sławek przyszedł. Niech ma – ocenił innych polityk.

"Działacz bliski Nowogrodzkiej", cytowany przez WP, stwierdził, że prezydent Andrzej Duda "daje się podpuszczać" szefowi swojego gabinetu. –Mastalerek, kolega Przemysława Wiplera z Konfederacji droczy się z PiS. Trzeba to ignorować – mówił.

Duda ma zostać premierem?

Według Gazety.pl w PiS można usłyszeć teorię, że obecna głowa państwa przygotowuje grunt pod przyszłą koalicję PiS z formacją Mentzena. Natomiast prezydent Duda miałby według informatora "zostać premierem w przyszłym rządzie PiS-u i Konfederacji".

Jak czytamy, do niedawna w Prawie i Sprawiedliwości mało kto brał pod uwagę tego typu współpracę. - Ale od kiedy w Konfederacji nie ma już Grzegorza Brauna, to myślę, że warto z nimi rozmawiać i pod tym względem uważam, że rozmowy prezydenta z Mentzenem mają sens - mówi jeden z posłów Gazecie.pl.