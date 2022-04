Władimir Putin w środowym przemówieniu przed Radą Legislacyjną ostrzega Zachód, że jeśli "wmiesza się w przebieg wydarzeń" na Ukrainie, Rosja szybko odpowie na takie działania. "Mamy do tego wszystkie narzędzia, którymi nikt inny nie może się pochwalić. My nie będziemy się tym chwalić, ale w razie potrzeby skorzystamy z nich. I chcę, żeby wszyscy to wiedzieli. Podjęliśmy już wszystkie decyzje w tej kwestii" - grozi Putin.

Reklama Rosyjski przywódca powiedział, że "jeśli ktoś z zewnątrz chce interweniować w bieżące wydarzenia i stwarza niedopuszczalne zagrożenia o charakterze strategicznym, powinien wiedzieć, że odpowiedź będzie błyskawiczna" i że armia "nie będzie się zastanawiać nad użyciem najbardziej nowoczesnej broni" - kontynuuje.