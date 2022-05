Zgodnie z planami od września w rosyjskich szkołach mają się rozpocząć nowe programy nauczania. Ich celem jest, jak mówi minister, promowanie wiedzy, by dzieci +zrozumiały prawdę historyczną+ - wskazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Media z kolei tłumaczą, że nowe programy pomogą uczniom +poznać historię ojczyzny+ - stwierdził Stanisław Żaryn.

"Rosja od lat prowadzi agresywną propagandę historyczną"

Żaryn podkreśla, że Rosja od lat prowadzi agresywną propagandę historyczną, która jest wykorzystywana przez Kreml do legitymizowania bieżącej polityki imperialnej. W ramach tych działań Rosja prezentuje się jako kraj mający historyczną misję zwalczania nazizmu, co w praktyce oznacza prawo do decydowania, który kraj +sprzyja nazizmowi+, i walki z nim - ocenił Żaryn.

W związku z tym celem Kreml fałszuje prawdę o zbrodniach Kremla, w szczególności o współpracy Stalin-Hitler, wspólnym ataku na Polskę w 1939 roku oraz brutalnej okupacji Europy Środkowej w trakcie #WWII i po niej - stwierdził Stanisław Żaryn. Wraz z rozpoczęciem +programów edukacyjnych+ wzmocniona zostanie propaganda kierowana do najmłodszych uczniów - dodał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.