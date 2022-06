Powiedzieli mi - jeśli pojawi się samochód osobowy albo ciężarówka, np. z jabłkami, to przyglądasz się i pytasz: +co wieziesz?+. Gdy człowiek wyda się podejrzany, to rozwalasz go bez żadnego gadania - powiedział wojskowy podczas rozmowy z innym żołnierzem z DRL (https://tinyurl.com/34vkspc5).

Jak przekazano w komunikacie SBU, bohaterowie nagrania znajdują się obecnie w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, gdzie kontrolują cywilów na posterunkach ustanowionych przez okupanta.

Zeznania rosyjskiego jeńca

31 maja SBU opublikowała nagranie wideo ukazujące fragment przesłuchania jednego z rosyjskich jeńców. Otrzymaliśmy rozkaz, żeby podpisać zgodę, że na Ukrainie będziemy zabijać cywilów. 29 kwietnia podpisałem taki dokument, ale niektórzy odmówili. Zastępca dowódcy ds. politycznych powiedział im jednak, żeby wyrazili zgodę, ponieważ jeśli nie pojadą na Ukrainę, to trafią do aresztu dyscyplinarnego lub zostaną zwolnieni ze służby - relacjonował wojskowy z Rosji.