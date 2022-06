Pociąg pasażerski wykoleił się w srodę we wschodnim Iranie, w wyniku czego śmierć poniosło co najmniej 10 pasażerów, a 50 zostało rannych, niektórzy są w stanie krytycznym - poinformowała agencja Associated Press, cytując państwowe media irańskie.

Cztery z siedmiu wagonów pociągu wykoleiły się w godzinach porannych w pobliżu miasta Tabas, podano w raporcie. Reklama Zderzenie pociągu z koparką Do wypadku doszło około 50 kilometrów od Tabas, około 550 kilometrów na południowy wschód od stolicy kraju Teheranu. W relacji podano, że śledztwo w sprawie katastrofy jest w toku, według doniesień pociąg zderzył się z koparką. Ekipy ratownicze składające się z ambulansów i trzech helikopterów przybyły na miejsce zdarzenia.