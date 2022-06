Spacey został oskarżony o dwie napaści na tle seksualnym na czterdziestokilkuletniego obecnie mężczyznę, do których miało dojść w Londynie w marcu 2005 roku, napaść w sierpniu 2008 roku w Londynie na trzydziestokilkuletniego obecnie mężczyznę oraz "doprowadzenie do penetracyjnej czynności seksualnej bez jego zgody", a także napaść na kolejnego mężczyznę, również obecnie po 30. roku życia, do której miało dojść w kwietniu 2013 roku w Gloucestershire.

Koronna Służba Prokuratorska (CPS) już pod koniec maja poinformowała, że zgromadziła dowody pozwalające na postawienie zarzutów w tych sprawach, ale formalnie Spacey mógł zostać oskarżony dopiero po przekroczeniu granicy Wielkiej Brytanii. 62-letni aktor zapowiedział wówczas, że dobrowolnie stawi się przed sądem, aby odpowiedzieć na zarzuty i dodał, że jest w stanie udowodnić swoją niewinność. Policja potwierdziła, że jest on już na terenie Wielkiej Brytanii i w czwartek przed południem stanie przed sądem magistrackim londyńskiej gminy Westminster.

Spacey jest dwukrotnym zdobywcą Oscara za role w filmach "Podejrzani" oraz "American Beauty". Wystąpił także w takich filmach jak "Siedem", "Tajemnice Los Angeles", "Glengarry Glen Ross", "Baby Driver", a także w serialu Netflixa "House of Cards". W 2016 roku został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński