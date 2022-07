Jak przekazał mediom prokurator Soren Harbo, 22-letni Duńczyk oskarżony został o zabójstwo trzech osób: 47-letniego mężczyzny, 17-letniej kobiety oraz 17-letniego mężczyzny, a także usiłowanie zabójstwa siedmiu osób.

Według sądu areszt jest konieczny, gdyż "istnieje ryzyko dokonania przez podejrzanego kolejnych zbrodni, a także utrudniania śledztwa".

Dwugodzinne posiedzenie sądu odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Wciąż niejasne są motywy działania podejrzanego. Policja podała wcześniej, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.

"Miał pisać w mediach społecznościowych, że lek psychiatryczny nie działa"

Inspektor kopenhaskiej policji Dannie Rise potwierdził na zwołanej w poniedziałek po południu konferencji prasowej wcześniejsze doniesienia o istnieniu materiałów w internecie z udziałem podejrzanego. Przed zdarzeniem mężczyzna miał pozować z bronią, a także pisać w mediach społecznościowych, że lek psychiatryczny "nie działa".

Rise natomiast nie ustosunkował się do informacji podawanych przez media jakoby sprawca przed strzelaniną bezskutecznie próbował skontaktować się telefonicznie z pomocą psychologiczną. Policjant tłumaczył, że tego rodzaju dane są prawnie chronione.

Do strzelaniny doszło w niedzielę późnym popołudniem w położonym na wyspie Amager centrum handlowym. W pobliżu miał odbyć się koncert, z tego powodu w galerii czas spędzało wielu młodych ludzi. Sprawca oddał strzały za pomocą półautomatycznego karabinu do ludzi, których jak przekazała policja, wybierał przypadkowo. W poniedziałek wykluczono, że mógł to być akt terroru.

Oprócz zabitych i rannych od kul, 20 osób odniosło lekkie obrażenia spowodowane pośpieszną ewakuacją.