Wygląda na to, że fala upałów w Europie osiągnie szczyt we wtorek, ale oczekuje się, że temperatury utrzymają się powyżej normy do połowy przyszłego tygodnia - powiedział jeden z przedstawicieli WMO, powołując się na bieżące prognozy.

WMO przekazała, że z powodu fali upałów spodziewa się większej liczby zgonów wśród osób starszych oraz osób z wcześniej istniejącymi schorzeniami. Skwar stanowi także wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej - dodano.