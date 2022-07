Zgodnie z prognozą pogody Anny Woźniak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w godzinach południowych i popołudniowych na północnym wschodzie zachmurzenie duże. Możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna we wtorek będzie się wahać od 23 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i nad morzem do 30 stopni w centrum i nawet 33 stopni na zachodzie kraju. Tam też będzie słonecznie i bardzo ciepło.

Reklama

SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY>>>

Prognoza na noc

W nocy w całym kraju powinno być pogodnie - prognozuje synoptyk IMGW. Na Pomorzu miejscami może pojawić się mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów. Dodała, że temperatura minimalna w nocy wyniesie 12 st. C w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie, w centrum 15 stopni. Natomiast na zachodzie i południowym zachodzie będzie nawet 19 st. C. Wiatr w całym kraju słaby i zmienny.

Autor: Paweł Auguff