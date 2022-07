Siły rosyjskie zbliżają się do drugiej co do wielkości ukraińskiej elektrowni w Wuhłehirsku, co jest zarówno elementem planu zajmowania krytycznej infrastruktury, jak i próbą przebicia się przez linię frontu - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.

"Siły rosyjskie i separatystyczne kontynuują próby ataków na małą skalę wzdłuż linii frontu w Donbasie. Siły rosyjskie prawdopodobnie zbliżają się do drugiej co do wielkości ukraińskiej elektrowni w Wuhłehirsku, 50 km na północny wschód od Doniecka. Rosja traktuje priorytetowo przejęcie krytycznej infrastruktury krajowej, takiej jak elektrownie.

"Jednak prawdopodobnie próbuje również przebić się pod Wuhłehirskiem, co jest częścią jej wysiłków, aby odzyskać impet na południowym odcinku natarcia w kierunku kluczowych miast Kramatorsk i Słowiańsk" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.