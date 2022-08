Gazeta powołała się na źródła w Pentagonie. Według cytowanego oficjela, siły zbrojne USA miały przeprowadzić próbę rakiety w kalifornijskiej bazie Vandenberg. To jest od dawna planowany test, ale został przełożony, by uniknąć jakichkolwiek nieporozumień, biorąc pod uwagę działania ChRL wokół Tajwanu - powiedział rozmówca "WSJ", odnosząc się do chińskich ćwiczeń wojskowych, w tym wystrzelenia rakiet nad Tajwanem w reakcji na wizytę spikerki Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi w Tajpej.

Podobną decyzję podjęto w marcu

Jak przypomina dziennik, Austin podjął podobną decyzję - o przełożeniu rutynowej próby rakietowej - w marcu, niedługo po tym, gdy prezydent Rosji ogłosił postawienie jej sił strategicznych w stan podwyższonej gotowości.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński