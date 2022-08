"W ciągu sześciu miesięcy wojny na pełną skalę świat zobaczył brutalne oblicze Kremla – tysiące zabitych Ukraińców, zniszczone domy, dzieci, które straciły rodziców. Tylko co dwudziesty atak rakietowy Federacji Rosyjskiej został przeprowadzony na obiekt wojskowy, pozostałe 19 uderzyło w budynki mieszkalne, szkoły, szpitale, uniwersytety. W to, co Ukraińcy zbudowali i stworzyli własnymi rękami i z czego składało się nasze pokojowe życie" - napisano w komunikacie.

