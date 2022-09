- Myślę, że to ważne dla Kremla, by odbyć to spotkanie, bo pan Putin jest mocno obciążony na Ukrainie. Jego armii nie wiedzie się dobrze i nic dziwnego, że Kreml chce przymilić się do Pekinu w związku z tym, co tam się dzieje - powiedział Kirby w wywiadzie dla CNN, pytany o czwartkowe spotkanie prezydentów obu krajów podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Samarkandzie w Uzbekistanie.

Jak dodał, nie jest jednak jasne, czy Xi Jinping zamierza materialnie pomóc Rosji.

"Chiny muszą dokonać wyboru"

- Chiny muszą dokonać wyboru. Jasnym jest, że wybrali, by nie potępiać tej wojny. Ale co ważne, nie widzimy, by naruszali sankcje, ani by w jakikolwiek inny sposób dostarczali bezpośrednią materialną pomoc Putinowi - powiedział Kirby.

Urzędnik zapowiedział, że w najbliższej przyszłości USA ogłoszą kolejny pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, zawierający wiele z systemów, które już wcześniej dostarczyła Ameryka, w tym HIMARS. Jak podał jednak CNN, Waszyngton nadal odmawia dostarczenia rakiet o dalszym zasięgu ATACMS, o które ubiega się Kijów. Według telewizji Biały Dom jest przekonany, że obecna strategia działa i w obecnym momencie nie chce ryzykować potencjalnie eskalacyjnych działań.

