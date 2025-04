Łódź, miasto o bogatej historii przemysłowej, wkrótce stanie się świadkiem realizacji ambitnego projektu infrastrukturalnego. Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) podjęła kluczową decyzję, wybierając wykonawcę, który zmierzy się z zadaniem wydrążenia podziemnej arterii dla pociągów Kolei Dużych Prędkości (KDP).

Miliardy na budowę tunelu

Po analizie ofert, CPK wskazało na konsorcjum budowlane prowadzone przez firmę PORR jako wykonawcę tego zadania. Wartość kontraktu opiewa na imponującą kwotę 1 miliarda 761 milionów złotych. Wybór nie był przypadkowy – oferta PORR została najwyżej oceniona przez komisję przetargową, która brała pod uwagę nie tylko cenę (stanowiącą 70 proc. wagi oceny), ale również, co niezwykle istotne przy tak skomplikowanym projekcie kompetencje potencjalnego wykonawcy (30 proc. wagi).

Technologiczne wyzwanie w sercu miasta

Zakres prac, jaki stanie przed konsorcjum PORR, jest ogromny. Obejmuje on nie tylko samo drążenie tunelu na odcinku od przyszłej komory Retkinia do komory zlokalizowanej w rejonie dworca Łódź Fabryczna, ale również budowę całej niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Mowa tu o systemach zapewniających bezpieczeństwo, wentylację, zasilanie oraz wszelkie inne elementy techniczne, które pozwolą na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie tej podziemnej trasy kolejowej.

Z jaką prędkością będą jeździć pociągi?

Długość tunelu wyniesie około 4,6 kilometra, a średnica sięgnie blisko 14 metrów. Do jego budowy zostanie wykorzystana technologia TBM (Tunnel Boring Machine) – zmechanizowana tarcza drążąca, która krok po kroku będzie wgryzać się w grunt pod miastem. Wewnątrz przestronnej konstrukcji znajdą się dwa tory, co umożliwi jednoczesny ruch pociągów w obu kierunkach. Choć na odcinku tunelowym, ze względu na specyfikę przebiegu w terenie zurbanizowanym, pociągi będą poruszać się z prędkością do 160 km/h, to sam tunel jest kluczowym fragmentem linii KDP, która na otwartych odcinkach pozwoli rozpędzić składy nawet do 350 km/h.

Jak podkreślają przedstawiciele CPK, priorytetem przy budowie jest ochrona tkanki miejskiej. Spółka zleciła już dodatkowe, szczegółowe ekspertyzy stanu technicznego budynków wzdłuż planowanego przebiegu.

Kluczowy element kolejowej rewolucji "Y"

Łódzki tunel KDP nie jest inwestycją samą w sobie. Stanowi on kluczowy element znacznie większej układanki – nowej linii kolejowej nr 85, często nazywanej "igrekiem" lub "linią Y". Ten strategiczny korytarz transportowy ma w perspektywie najbliższych lat radykalnie zmienić mapę połączeń kolejowych w Polsce. Już do 2032 roku ma połączyć Warszawę, planowane Lotnisko CPK i Łódź. W dalszej kolejności, do 2035 roku, linia "Y" rozgałęzi się, umożliwiając błyskawiczne podróże z centrum kraju również do Wrocławia i Poznania.

Jak zaznacza Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK i wiceminister infrastruktury, inwestycja ta ma wymiar strategiczny dla całego państwa. To nie tylko usprawnienie transportu, ale także potężny impuls rozwojowy dla regionu łódzkiego, przynoszący wymierne korzyści jego mieszkańcom. Tunel dalekobieżny CPK jest fundamentem, który pozwoli na realizację wizji szybkich i konkurencyjnych połączeń kolejowych, zdolnych rywalizować z transportem lotniczym czy samochodowym na kluczowych trasach krajowych -ocenił.

Warto również podkreślić, że projekt CPK jest ściśle skoordynowany z inną ważną inwestycją realizowaną obecnie w Łodzi – budową tunelu aglomeracyjnego (średnicowego) przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Choć oba tunele będą przebiegać pod miastem, ich funkcje będą się uzupełniać. Tunel PKP PLK usprawni przede wszystkim ruch pociągów regionalnych i aglomeracyjnych, ułatwiając podróże między dzielnicami Łodzi, podczas gdy tunel CPK będzie dedykowany głównie pociągom dalekobieżnym, w tym superszybkim składom KDP, które będą zatrzymywać się na reprezentacyjnym dworcu Łódź Fabryczna.

Harmonogram prac

Zgodnie z planami, umowa z konsorcjum PORR ma zostać podpisana jeszcze w bieżącym kwartale (drugi kwartał 2025 roku). Od momentu jej zawarcia wykonawca będzie miał 48 miesięcy na zrealizowanie całego zakresu prac. Ostateczna data podpisania kontraktu jest jednak uzależniona od ewentualnych odwołań innych uczestników przetargu i ich rozstrzygnięcia. Niemniej jednak, optymistyczne założenia przewidują, że pierwsze prace budowlane związane bezpośrednio z drążeniem tunelu mogłyby ruszyć jeszcze w 2025 roku.