47-letni obecnie Beckham ubrał się w ciemny garnitur i kaszkiet, ale nie udało się pozostać incognito i stosunkowo niedaleko wejścia do Pałacu Westminsterskiego, gdzie wystawiona jest trumna, został rozpoznany. Jak informują brytyjskie media, spowodowało to niewielkie zamieszanie, bo ludzie zaczęli sobie robić z nim zdjęcia i kolejka przestała się przesuwać do przodu. Beckham, zapytany o to jak długo czeka w kolejce, odparł, że 12 godzin - od 2.15 w nocy.

Śmierć Elżbiety II

W zeszłym tygodniu Beckham napisał na Instagramie, że fala smutku, jaka rozlała się na świecie po śmierci Elżbiety II pokazuje, jak bardzo nas inspirowała. Jestem naprawdę zasmucony śmiercią Jej Wysokości Królowej. (...) To, jak zdruzgotani wszyscy się dziś czujemy, pokazuje, ile znaczyła dla ludzi w tym kraju i na całym świecie. Jak bardzo inspirowała nas swoim przywództwem. Jak nas pocieszała, gdy czasy były ciężkie. Do ostatnich dni służyła swojemu krajowi z godnością i wdziękiem - napisał.

Beckham, który w latach 1996-2009 rozegrał 115 meczów w reprezentacji Anglii, został w 2003 r. odznaczony przez Elżbietę II Orderem Imperium Brytyjskiego.