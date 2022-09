Trumna zostanie przewieziona w uroczystym kondukcie do Pałacu Westminsterskiego, siedziby brytyjskiego parlamentu, w środę wczesnym popołudniem. Tam będzie wystawiona na widok publiczny do dnia pogrzebu, czyli do poniedziałku 19 września.

Już we wtorek Brytyjczycy tłumnie przywitali trumnę z ciałem królowej. Późnym wieczorem dotarła ona do Pałacu Buckingham, po wcześniejszym przetransportowaniu jej z lotniska w Edynburgu do bazy lotniczej RAF Northolt w zachodnim Londynie. Padający deszcz i późna godzina nie odstraszyły ludzi, którzy na bieżąco śledzili drogę trumny w swych telefonach komórkowych.

Tu nie chodzi nawet o to, żeby coś zobaczyć, ale raczej o to, żeby poczuć. To również niezwykle ważne – powiedział PAP jeden z mężczyzn oczekujących wśród tłumu ustawionego wzdłuż reprezentacyjnej alei The Mall, ozdobionej po obu stronach brytyjskimi flagami.

Kondukt z trumną królowej ma wyruszyć z Pałacu Buckingham o 15.22 czasu polskiego i przybyć do Westminsteru o 16.00. Trumna z ciałem królowej umieszczona zostanie na katafalku w Westminster Hall, najstarszej części budynku, gdzie do dnia pogrzebu będzie można przyjść, aby złożyć hołd.

Śmierć Elżbiety II

Elżbieta II zmarła w czwartek na zamku Balmoral w północno-wschodniej Szkocji w wieku 96 lat.

Z Londynu Marcin Furdyna