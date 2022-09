Pogrzeb brytyjskiej królowej Elżbiety II, jak poinformował w sobotę Pałac Buckingham, odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w Londynie w poniedziałek 19 września o godz. 11 miejscowego czasu (godz. 12 w Polsce) i będzie miał charakter państwowy.

"Absolutny priorytet"

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch był pytany w niedzielę w Polsat News, czy prezydent wybiera się do Wielkiej Brytanii by wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych.

Tak, prezydent Duda wybiera się na pogrzeb. Od początku było to jasne. Gdy tylko go poinformowałem o śmierci królowej, było jasne, że przebudowujemy cały program, że prezydent z małżonką, para prezydencka, będą na pogrzebie, nawet jeżeli to będzie wymagało przebudowy ich pobytu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, to jest to rzecz, która jest w tym momencie absolutnie priorytetowa - powiedział prezydencki minister.

Będzie po prostu kolejna trudna, bardzo intensywna wizyta - ale będzie - dodał Kumoch.

Śmierć królowej Elżbiety II

Królowa Elżbieta II zmarła w czwartek w wieku 96 lat, po ponad 70 latach panowania. Nowym królem Wielkiej Brytanii został Karol III.

Autorka: Wiktoria Nicałek