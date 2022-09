Decyzja o ustanowieniu dnia wolnego została zaaprobowana przez Karola III tuż po tym, jak został oficjalnie proklamowany przez Radę Akcesyjną nowym królem.

Oznacza to, że zamknięte będą szkoły, większość firm i sklepów. Prawdopodobnie data pogrzebu zostanie ogłoszona po audiencji, na której Karol III przyjmie dziekana Opactwa Westminsterskiego. Msza pogrzebowa będzie miała miejsce w Opactwie Westminsterskim, choć ciało królowej zostanie później złożone na zamku w Windsorze u boku jej zmarłego w zeszłym roku męża księcia Filipa.

Jak ogłoszono wcześniej, żałoba narodowa w Wielkiej Brytanii będzie trwała do dnia pogrzebu, choć jak wyjaśnił rząd, nie oznacza to obowiązku odwoływania wszystkich zaplanowanych w tym czasie wydarzeń i decyzja w tej sprawie należy do organizatorów. W przypadku tych, które nie zostaną odwołane, wskazane jest jednak upamiętnienie w stosowny sposób zmarłej królowej.

Z kolei żałoba w rodzinie królewskiej będzie trwała do siódmego dnia po pogrzebie włącznie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński